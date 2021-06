Opportunità di lavoro a Pertosa: concorso per agente di Polizia Municipale

È stato indetto a Pertosa un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Agente di Polizia Municipale, categoria giuridica C, a tempo parziale (24 ore) e indeterminato.

Per partecipare è richiesto il Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado che consente l’accesso all’Università e la patente di guida di tipo B.

Le domande possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

Consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Pertosa negli orari di apertura dallo stesso osservati (8,30/14,00 dal lunedì al venerdì e 16,30/19,00 il lunedì ed il mercoledì);

Invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Comune di Pertosa, Ufficio Personale, via Santa Maria delle Grazie n° 29, 84030 Pertosa (SA);

Invio mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: anagrafe.pertosa@asmepec.it.

Prevista la tassa di concorso di euro 10,00 da versare tramite:

-Conto Corrente Postale n° 15575848 intestato a: Comune di Pertosa – Servizio Tesoreria; bonifico bancario IBAN : IT 23 G08 78 47644 0010000019678 Banca Monte Pruno (La ricevuta del versamento va allegata alla domanda di partecipazione al concorso).

Per presentare le domande c’è tempo fino al 4 luglio 2021. Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale