Omignano: interventi mirati alla messa in sicurezza del territorio comunale

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, è risultato beneficiario di risorse relative al “fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, finalizzato al rilancio e all’accelerazione del processo di progettazione nei comuni delle regioni del sud; tali risorse sono utilizzate dai comuni sotto i 5.000 abitanti, anche per l’affidamento di incarichi tesi alla redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica.

Gli obiettivi

L’obiettivo del progetto che intende presentare l’Ente è quello di assicurare lo sviluppo armonico dei territorio, anche dal punto di vista infrastrutturale, attraverso interventi mirati alla messa in sicurezza del territorio comunale ed in particolare della viabilità di collegamento tra il capoluogo e gli innumerevoli aggregati urbani sparsi per l’intero territorio, al fine di migliorare l’inclusione sociale attraverso la dotazione di infrastrutture volte a favorire il raggiungimento del capoluogo in tempi brevi e, pertanto, ridurre l’isolamento sociale; a tal fine.

I progetti di Omignano

Omignano ha approvato pertanto il progetto generale di “FTE” relativo alla riqualificazione del borgo di Omignano Capoluogo dell’importo complessivo dell’intervento di € 2.960.151,00, nel quale è stato previsto uno stralcio funzionale di euro 700.000,00. L’Ente ha approvato anche il progetto relativo all’intervento di “ Costruzione strada di collegamento Petrale /Casalsoprano”, con un importo complessivo pari ad € 1.381.987,75.

Il Comune cilentano punta inoltre alla realizzazione del collegamento della strada provinciale 18 con Isca della Noce; l’importo complessivo dell’intervento è pari ad € 528.000,00.