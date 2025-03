Omignano: iniziati i lavori per la realizzazione della ciclovia turistica dell’ Alento

Sono iniziati anche nel territorio del Comune di Omignano i lavori per la realizzazione della ciclovia turistica appaltati dal Consorzio di Bonifica “Velia” per un importo di 10.800.000 euro. “Un bellissimo e ambizioso progetto sta finalmente prendendo vita concreta”, ha detto il primo cittadino Raffaele Mondelli.

Il progetto

Il progetto prevede il passaggio della ciclovia lungo il medio e basso tratto del fiume Alento, con l’obiettivo di connettere in una rete di comunicazione il sito Unesco del Parco Archeologico di Elea-Velia, la fascia costiera tra Ascea e Casal Velino, con tutta la Valle dell’Alento e con l’Oasi Alento, compresi i paesaggi agricoli nei quali si coltivano i prodotti tipici della Dieta Mediterranea.

Nel territorio del Comune di Omignano, grazie anche alla concertazione intrapresa dall’Amministrazione con il Consorzio Velia, il progetto interesserà come importante punto nevralgico e di snodo anche la stazione ferroviaria di Omignano, nell’ottica di inserirla in un programma di valorizzazione dei Comuni del “Cilento Antico” e dei territori montani alla sinistra dell’Alento.