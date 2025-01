Omignano: scuole al centro delle priorità dell’amministrazione comunale. Parla il sindaco, Raffaele Mondelli

L’amministrazione comunale di Omignano ha messo le scuole al centro delle proprie priorità, investendo risorse e attivandosi per ottenere finanziamenti da altri enti. A dichiararlo è il sindaco Raffaele Mondelli, che in un’intervista rilasciata a InfoCilento ha fatto il punto sulle attività svolte dall’amministrazione.

Scuole sicure e moderne

L’impegno per le scuole non si limita alla manutenzione ordinaria, ma comprende interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici, per garantire ai ragazzi ambienti di apprendimento moderni e funzionali. L’obiettivo è quello di creare scuole accoglienti e stimolanti, dove gli studenti possano crescere e sviluppare il loro potenziale.

Valorizzazione del territorio e promozione del Monte Stella

L’attenzione dell’amministrazione comunale è rivolta anche alla valorizzazione del territorio, con interventi di riqualificazione del capoluogo e delle frazioni. Un progetto importante riguarda la promozione del Monte Stella, attraverso la creazione di percorsi naturalistici e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali. L’obiettivo è quello di attrarre turisti e di creare nuove opportunità di sviluppo per il territorio.

Sanità: confermata l’ambulanza a Omignano Scalo

Un’altra priorità per l’amministrazione comunale è la sanità. Il sindaco Mondelli ha confermato la presenza di una postazione di ambulanza a Omignano Scalo, per garantire un servizio di emergenza efficiente e tempestivo. La salute dei cittadini è un bene prezioso, che va tutelato con ogni mezzo.