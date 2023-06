Omignano in festa per la Madonna del Rosario. Interverrà anche il Cardinale Bertello

La Comunità di Omignano si appresta a festeggiare la ricorrenza votiva in onore della Madonna del Rosario, in programma nei giorni del 1° e 2 luglio.

Il comitato festa San Nicola di Bari ha reso noto, in questi giorni, il programma dei festeggiamenti che vedranno alternarsi momenti sia civili che religiosi ; saranno presenti inoltre il Cardinale Bertello, Presidente emerito della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e Presidente emerito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, e il nuovo vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa.

Sabato 1° luglio – Giornata dell’Accoglienza

Ore 18.00 – Accoglienza di Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale Giuseppe Bertello, già Nunzio Apostolico in Italia e presidente emerito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e del novello Vescovo Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Vincenzo Calvosa.

Ore 18.30: Solenne Concelebrazione Eucaristica.

Ore 21.00: Spettacolo musicale e degustazione di prodotti tipici locali. Il ricavato della serata sarà devoluto in Beneficenza.

Domenica 2 luglio – Festa in onore della Beata Vergine del Rosario

Ore 8.00 – Il suono delle campane a festa e la diana mattutina annunceranno il nuovo giorno di Grazia che si apre per la Comunità;

Durante la mattinata: saluto alla popolazione da parte del Concerto Bandistico «Giacomo Puccini” di San Mauro Cilento;

Ore 10.30 -Omaggio ai caduti presso il monumento a loro dedicato;

Ore 11.30 – Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Eminenza Rev.ma il

Signor Cardinale Giuseppe Bertello;

Ore 20.00 – Solenne processione con l’effige della Beata Vergine del Rosario e di San Nicola patrono del Comune di Omignano, per le vie del paese. Al termine della processione, spettacolo di fuochi d’artificio proposti dalla “Pirotecnica Migliorino”.

Lunedì 3 luglio – Giorno del Ringraziamento

Ore 18.00 – Arrivo della Statua della Madonna presso il Cimitero del paese.Preghiera Santo Rosario;

Ore 18:30: Celebrazione Eucaristica e particolare preghiera di suffragio per tutti coloro che ci hanno trasmesso la vita e la fede e ora dormono il sonno della pace, nell’attesa della risurrezione;

Ore 21.30: Spettacolo musicale “I Taràmmurria”, compagnia di musica popolare.

Le parole del parroco

“Carissimi, ci apprestiamo a celebrare, come da tradizione, la festa votiva in onore della Madonna del Rosario. – commenta il parroco Don Walter Santomauro – Questa annuale ricorrenza ci invita a riflettere, ancora una volta, sul Rosario, una preghiera facile e bella che ha accompagnato generazioni e generazioni di cristiani; preghiera profondamente amata dai santi e vivamente incoraggiata dai papi. Esso è «catena dolce che ci rannoda a Dio», secondo la bella espressione del beato Bartolo Longo, «vincolo di amore che ci unisce agli angeli», «torre di salvezza» e «porto sicuro», perché ci affida all’intercessione potente di Maria e

ottiene la grazia che ci salva.

In questa festa, riscopriamo il rosario come preghiera che accompagna i nostri viaggi, che si insinua tra un’occupazione quotidiana e l’altra, che occupa spazi vuoti di attesa, quasi a immettere piccoli squarci di cielo nel grigiore della routine quotidiana. Vi saluto, augurandovi di vivere una festa cristianamente autentica. Dio vi benedica, la Madonna vi protegga sempre”.