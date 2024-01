Omignano: in arrivo fondi per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, intende destinare le risorse assegnate al potenziamento del servizio, già garantito, di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione nell’ambito delle attività scolastiche, per gli alunni disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado insistente sul territorio comunale.

Le risorse

Il contributo assegnato al Comune di Omignano ammonta a complessivi € 2.692,32. Il Decreto del 24 Agosto 2023 del Ministro dell’Interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 26 luglio 2023, disciplina i criteri di riparto e le modalità di monitoraggio della quota di 100 milioni, assegnata ai Comuni per l’anno 2023, del Fondo per l’assistenza all’autonomia e della comunicazione degli alunni con disabilità per l’anno 2023.

Gli obiettivi

L’Ente utilizzerà i fondi per potenziare il servizio, già reso nell’ambito scolastico, nel senso più ampio del termine, ricomprendendo l’incremento orario quantitativo, la qualificazione e i miglioramenti organizzativi e logistici attraverso operatori specializzati in aggiunta alle figure professionali obbligatorie già operanti, per assicurare agli studenti un ulteriore e più efficace supporto.