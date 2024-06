Omignano, ecco la nuova giunta del sindaco Mondelli

Sta per partire il secondo mandato di Raffaele Mondelli come sindaco di Omignano. Il primo cittadino ha definito la squadra che lo affiancherà nel nuovo quinquennio, che verrà ufficializzata nel consiglio di insediamento in programma sabato 22 giugno.

Entrano in giunta Gennaro Lerro come Vicesindaco e Grazia Tierno come Assessore. Le relative deleghe verranno conferite nel prossimo consiglio comunale.

In consiglio comunale Gianfranco Carbone, Giuseppe Di Ruggiero, Lucia Feo, Umberto Giordano, Agostino La Porta, Grazia Tierno, Gennaro Lerro, Rodolfo Lombardozzi, Federico Popolizio, Leonardo Vaccaro.