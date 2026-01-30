Omicidio Vassallo, nuovo rinvio. Cagnazzo torna in servizio. Il figlio Antonio: “Amareggiato”

Si dovrà ancora attendere. E non nascondono l’amarezza per il nuovo rinvio Dario Vassallo, fratello di Angelo, il sindaco pescatore di Pollica ucciso ad Acciaroli 15 anni fa, ed il figlio Antonio. All’esterno della cittadella giudiziaria di Salerno, incontrando la stampa, Dario Vassallo ha ribadito ancora una volta che è tempo di fare chiarezza su responsabilità e dinamiche di una vicenda che da quindici anni alimenta richieste di verità. Si tornerà in aula il 27 marzo.

La decisione

La decisione arriva dopo la richiesta del nuovo legale di Lazzaro Cioffi, nominato nella giornata di ieri, e a cui si è aggiunta anche la richiesta dell’avvocato di Fabio Cagnazzo, che ha chiesto di attendere le motivazioni della cassazione. E’ questo l’esito della nuova udienza di questa mattina che vede imputati, per concorso in omicidio con metodo mafioso, l’ufficiale dei Carabinieri Fabio Cagnazzo, l’ex brigadiere Lazzaro Cioffi, l’imprenditore Giuseppe Cipriano e l’ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso.

Il quinto imputato, Giovanni Cafiero, è accusato di traffico di droga. Intanto, Il colonnello Fabio Cagnazzo torna in servizio a Roma. La decisione del Tar, con ordinanza, ha accolto il ricorso della difesa dell’ufficiale. Il Tar ha smontato il decreto di sospensione richiamando le decisioni della Corte di Cassazione.