Oltre 1mln di euro ad un Comune del Cilento per l’efficientamento energetico della scuola “Aldo Moro”

Il Comune di Trentinara, può ora godere dei frutti di un lavoro di squadra ben fatto, grazie all’assegnazione di oltre un milione di euro per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della scuola “Aldo Moro”.

Un progetto da oltre 1mln di euro: più servizi e sicurezza

Questa importante notizia è stata annunciata dal sindaco Rosario Carione, il quale ha espresso la sua gioia per questo significativo riconoscimento.

La scuola “Aldo Moro”, situata in via Manzoni, sarà oggetto di importanti lavori di ristrutturazione e adeguamento che porteranno notevoli miglioramenti in termini di sicurezza e di consumo energetico. Grazie ai fondi stanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Comune di Trentinara potrà investire la somma precisa di 1.246.900,99 euro per la realizzazione del progetto.

Le finalità

L’importanza di questi lavori non può essere sottovalutata, soprattutto alla luce della recente emergenza sismica che ha colpito l’Italia meridionale. L’adeguamento sismico della scuola “Aldo Moro” garantirà la massima sicurezza per gli studenti e il personale scolastico, proteggendoli in caso di eventi sismici.

Inoltre, l’efficientamento energetico della scuola porterà a notevoli risparmi sui costi energetici e contribuirà alla riduzione dell’impatto energetico.

Ottenere di più consumando meno risorse. L’efficienza energetica, quindi, altro non è che la capacità di un sistema di assicurarsi un risultato migliore utilizzando meno energia rispetto ad altri sistemi.