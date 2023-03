Più risparmi ad Ottati. Fondi per l’efficientamento energetico della scuola

Il Comune di Ottati, si è aggiudicato un contributo di 196.000,00 euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per l’efficientamento energetico della Scuola dell’Infanzia presente sul territorio.

Efficientamento energetico della Scuola dell’Infanzia di Ottati

La Scuola dell’Infanzia di Ottati, grazie ai fondi ricevuti dal Ministero, potrà eseguire la sostituzione dei serramenti, che garantiranno un più prestante isolamento termico, con l’installazione di una pompa di calore adatta a garantire il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria e con l’installazione di un impianto fotovoltaico di 20kwp.

Obiettivi dell’efficientamento energetico

L’efficientamento energetico consentirà alla Scuola dell’Infanzia di Ottati di avere un notevole risparmio economico, garantendo anche la tutela dell’ambiente e il massimo comfort per gli alunni.

Il sindaco Elio Guadagno ha espresso la sua soddisfazione per il finanziamento ottenuto e per i benefici che ne derivano per la comunità di Ottati.

“La nostra Scuola dell’Infanzia avrà un notevole risparmio economico, garantirà la tutela dell’Ambiente e ogni comfort per gli Alunni” ha affermato il primo cittadino.