Olimpiadi 2024, le salernitane Matonti e Balsamo in scena a Parigi 

Hanno gareggiato nella giornata di ieri a Parigi 2024 le atlete Ilenia Elisabetta Matonti, campionessa di Taekwondo di Baronissi, ed Elisa Balsamo, velocista originaria di Piano Vetrale frazione del comune di Orria.

I risultati

Esordio amaro alle Olimpiadi per Ilenia Matonti, che cede alla turca Merve Dincel nell’ultimo ottavo di finale della categoria -49 kg. «Prima Olimpiade a soli 19 anni, riportando l’Italia del Taekwondo femminile davanti gli occhi del mondo intero. E questo è solo l’inizio!» così la Federazione Italiana di Taekwondo commentando lo storico esordio di Matonti.

Lo scorso aprile al Palalento di Omignano si era tenuta una manifestazione per omaggiare proprio la giovane atleta della Bentis, società che opera nel Cilento da parecchi anni. Al preolimpico continentale di Sofia ha regalato difatti all’Italia una storica qualificazione che mancava da 16 anni.

Niente medaglia di bronzo invece per le ragazze dell’inseguimento a squadre del ciclismo su pista. Nella finale per il terzo e quarto posto le azzurre Chiara Consonni, la cilentana Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini sono state battute dalla Gran Bretagna dopo essere state a lungo in testa.