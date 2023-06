Olevano Sul Tusciano: presentazione di proposte culturali e di intrattenimento per la creazione del calendario degli eventi estivi

Olevano Sul Tusciano si prepara ad accogliere un’estate all’insegna della cultura e dell’intrattenimento, grazie all’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Michele Ciliberti. Un invito speciale è stato lanciato alle associazioni culturali, sportive e del terzo settore affinché contribuiscano alla creazione di un calendario ricco di eventi che soddisfino i gusti e le aspettative dei cittadini.

Come partecipare

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di promuovere e valorizzare le attività socio-culturali del territorio, offrendo un’ampia gamma di eventi che spaziano dalla musica alla danza, dal teatro alle mostre d’arte, dagli eventi sportivi alle attività ricreative per adulti e bambini. È proprio con questa finalità che è stato pubblicato un avviso all’albo pretorio del Comune di Olevano Sul Tusciano, invitando le associazioni interessate a presentare proposte per contribuire all’estate 2023 ricca di intrattenimento.

Le associazioni, infatti, possono presentare le proprie proposte utilizzando il fac-simile del modello disponibile sul sito ufficiale del comune www.comune.olevanosultusciano.sa.it. Inoltre, è possibile allegare i documenti che si ritengono utili per fornire una presentazione dettagliata dell’evento proposto. È importante sottolineare che le domande dovranno pervenire all’Ente entro le ore 12.00 di lunedì 12 giugno 2023, affinché possano essere valutate attentamente dall’amministrazione comunale.

Promozione, valorizzazione e condivisione

La squadra guidata dal Sindaco Michele Ciliberti si impegna a promuovere la partecipazione e la condivisione, ponendo l’accento sull’importanza di coinvolgere attivamente la comunità locale. Attraverso la presentazione di proposte culturali e di intrattenimento, le associazioni avranno l’opportunità di contribuire alla vita culturale e sociale di Olevano Sul Tusciano, mettendo in mostra il proprio talento e la propria passione.

I cittadini di Olevano Sul Tusciano sono invitati a seguire gli aggiornamenti sull’organizzazione degli eventi consultando l’albo pretorio del Comune e i canali di comunicazione ufficiali. L’estate 2023 si prospetta come un’occasione unica per immergersi nella cultura e nel divertimento, rendendo Olevano Sul Tusciano una meta ambita per i residenti e i visitatori desiderosi di trascorrere momenti indimenticabili all’insegna dell’arte, dello spettacolo e dell’intrattenimento.