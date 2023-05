A Vallo della Lucania il “Liceo Classico Parmenide” come punto di riferimento per la promozione e la valorizzazione della cultura

Ancora una volta, la città di Vallo della Lucania si pone come punto di riferimento per la promozione e la valorizzazione della cultura. Dopo i successi ottenuti con i teatri Provvidenza e De Berardinis, grazie alla guida di numerosi direttori artistici, è ora il momento dei giovanissimi talenti del Liceo Classico Parmenide.

Liceo Parmenide teatro di cultura e spettacolo

Già dagli anni ’80-’90, il Liceo Classico Parmenide ha fatto della sperimentazione teatrale una delle sue principali attività, offrendo corsi di dizione e recitazione. Questo risultato è stato possibile grazie alla grande disponibilità di dirigenti scolastici e professori che nutrono un profondo amore per il mondo drammaturgico. Insegnanti-registi e alunni-attori si sono dedicati con entusiasmo alle ore pomeridiane, impegnandosi a memoria interi testi teatrali della tradizione classica e del Novecento, curando con attenzione le coreografie e le scenografie attraverso l’allestimento di un piccolo palcoscenico nell’ampia aula magna dell’Istituto.

I successi

Uno dei maggiori successi ottenuti è stata la rappresentazione di “Antigone” di Sofocle, che ha conquistato il pubblico in numerose repliche, suscitando partecipazione ed emozione. Anche l’adattamento de “L’Eracle” di Euripide ha riscosso grande entusiasmo da parte di professori, studenti e famiglie, dimostrando l’attenzione e l’impegno profusi nella realizzazione di ogni produzione.

Non sono mancate interpretazioni altrettanto interessanti da parte degli studenti del liceo classico in opere come “Pensaci, Giacomino!” e “Sei personaggi in cerca di autore” di Luigi Pirandello. In queste rappresentazioni, gli studenti hanno saputo dare vita ai personaggi in modo coinvolgente e coinvolto, regalando al pubblico momenti di riflessione e di profonda empatia.

Omaggio ad Eduardo De Filippo

È stato inoltre reso omaggio al teatro tragicomico di Eduardo De Filippo con l’opera “Le voci di dentro”, dimostrando la varietà di generi e stili affrontati con maestria e passione.

Il teatro riveste un ruolo fondamentale nella formazione umana e culturale dei giovani, fornendo loro strumenti di crescita e arricchimento personale.

È un luogo dove si sperimenta l’empatia e si impara ad immedesimarsi nell’altro attraverso le emozioni e i sentimenti che i personaggi teatrali esprimono sulla scena. Grazie alla pratica teatrale, gli studenti del Liceo Classico Parmenide hanno avuto l’opportunità di sviluppare competenze comunicative, espressive e relazionali, che saranno preziose per il loro futuro personale e professionale.