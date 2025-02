Olevano sul Tusciano: il sindaco dona computer per l’Istituto Comprensivo

Un progetto di sponsorizzazione in favore dell’Istituto Comprensivo Olevano Sul Tusciano e il sindaco, in quanto cittadino, aderisce alla iniziativa.

Un bel gesto da parte del primo cittadino

«In seguito al furto subito lo scorso dicembre, ho deciso di fare la mia parte, donando 10 nuovi computer alle scuole, per garantire che i nostri ragazzi non perdano l’opportunità di crescere e imparare in un ambiente all’avanguardia», dice con entusiasmo il sindaco Michele Ciliberti.

«L’istruzione è il pilastro del nostro futuro e la tecnologia è uno strumento indispensabile per preparare le nuove generazioni ad affrontare le sfide di un mondo sempre più digitale. Investire nel sapere e nelle risorse tecnologiche è fondamentale per offrire ai nostri giovani gli strumenti necessari per sviluppare le loro potenzialità». Un bel messaggio che arriva dalla massima autorità cittadina e che va nella direzione di supportare e sostenere il proprio territorio.

“Crescere insieme per la nostra comunità”

«Questa iniziativa testimonia quanto sia importante stare insieme, supportarsi e costruire una comunità più forte. Ogni piccolo gesto può fare la differenza, e oggi, con questo gesto, sono fiero di contribuire a un futuro migliore per tutti. Un grazie di cuore a chi sta rendendo possibile tutto questo e a tutti voi per il continuo supporto alla crescita della nostra comunità», conclude Ciliberti.