Olevano sul Tusciano: attivato il progetto Pippi per i minori in difficoltà

Dalla collaborazione tra il Comune di Olevano sul Tusciano e il Consorzio per i Servizi Sociali “Tusciano Solidale”, e grazie ad un finanziamento PNRR, è stato attivato il Progetto PIPPI (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione).

Il progetto

Un progetto PIPPI che si propone di supportare le famiglie e le persone in situazioni di fragilità, offrendo servizi e opportunità per favorire l’inclusione sociale, il benessere e la crescita. «Un’iniziativa che conferma l’impegno del nostro territorio nella costruzione di una comunità solidale e accogliente per tutti», dice il Sindaco di Olevano sul Tusciano Michele Ciliberti.

Il Progetto PIPPI offre un insieme di attività e servizi personalizzati, pensati per rispondere ai bisogni specifici di ogni minore e del suo nucleo familiare, promuovendo l’integrazione, l’accesso a risorse e la partecipazione attiva nella vita sociale del comune.

«Un’iniziativa importante che porta speranza e opportunità per una vita migliore per tutti i cittadini di Olevano sul Tusciano, soprattutto per evitare il collocamento in strutture dei propri minori a rischio», conclude il sindaco che per maggiori informazioni su come accedere ai servizi del progetto, invita a contattare l’Ufficio Politiche Sociali.