Olevano sul Tusciano: “Attenzione alle truffe telefoniche”, l’avviso del Comune

E’ psicosi nel comune di Olevano sul Tusciano per diversi tentativi di truffe telefoniche. La notizia è diventata virale nel giro di qualche giorno. Poi il comune di Olevano sul Tusciano e il Comando di Polizia Locale sono immediatamente corsi ai ripari ed hanno prontamente informato i cittadini: “sono state segnalate diverse truffe telefoniche ai danni di olevanesi”.

Ecco come agiscono i truffatori

I truffatori contattano telefonicamente le vittime, spesso utilizzando numeri privati, e si spacciano per agenti della Polizia Locale. Informano le vittime di aver commesso infrazioni al codice della strada, in particolare eccesso di velocità rilevato da un autovelox sulla strada Olevano-Battipaglia, e chiedono il pagamento immediato di una multa per evitare conseguenze legali più gravi.

L’appello del Comune e della Polizia Locale

«Si raccomanda di prestare la massima attenzione a queste telefonate e di non fornire in nessun caso dati personali o bancari. La Polizia Locale di Olevano sul Tusciano non richiede mai pagamenti telefonici per sanzioni amministrative. In caso di dubbi, si consiglia di contattare direttamente il Comando di Polizia Locale di Olevano sul Tusciano o di recarsi presso il Municipio». Il Comune invita i cittadini a diffondere l’appello e a segnalare presso le autorità competenti eventuali episodi.