Ogliastro Marina ricorda Tommaso Gorga: una giornata interamente dedicata alla sua memoria a due anni dalla scomparsa

Nel Comune di Castellabate è sempre vivo il ricordo del giovane Tommaso Gorga, scomparso in un tragico incidente il pomeriggio del 17 settembre 2021. Ad Ogliastro Marina, la giornata di domenica sarà interamente dedicata a lui. Tra sport, degustazioni e musica, l’intera comunità è invitata a partecipare al secondo memorial intitolato “Tommasino…nel cuore e nell’anima. Tanti gli appuntamenti in programma che animeranno e caratterizzeranno l’omaggio.

Il programma

Già alle ore 10.00, ci sarà la partenza di moto e vespe d’epoca dal molo di Punta Licosa. La carovana toccherà i vari punti di Castellabate, fino ad arrivare nella frazione di Santa Maria.

Alle 15, ci sarà lo spazio dedicato allo sport con la presenza di canoe, vele e le attività di sicurezza in mare e primo soccorso ad opera dell’Associazione Tommy 125. Alle 18.30, Don Pasquale Gargione celebrerà la messa in memoria del giovane Tommaso a due anni dalla sua scomparsa, nella Chiesa della Madonna delle Grazie.

Fino a tarda sera, poi, ci sarà modo di degustare le prelibatezze culinarie preparate dalle varie associazione del territorio. Non mancherà la musica, con Antonio Onorato in concerto e la Music Live A.A. Prevista anche la partecipazione dello scrittore, storico e umorista napoletano Amedeo Colella

Due anni fa la tragedia

La scomparsa di Tommaso Gorga ha sconvolto l’intera comunità. Quel 17 settembre 2021, aveva solo 15 anni quando il giovane, a bordo della suo motorino, si è scontrato frontalmente contro una vettura guidata da un anziano residente in una frazione di Montecorice.

Terribile l’impatto. Il 15 enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza, finendo rovinosamente sull’asfalto. Per lui, purtroppo, non c’è stato più nulla da fare, lasciando un vuoto incolmabile. Domenica, ci sarà modo per dimostrare il proprio affetto nei suoi confronti, per tenere vivo il suo ricordo e abbracciarlo virtualmente.