Ogliastro Marina, una giornata in ricordo di Tommaso Gorga ad un anno dalla scomparsa

È in programma per domenica 18 settembre in Piazza Giovanni Paolo II ad Ogliastro Marina, una giornata in ricordo del giovanissimo Tommaso Gorga, scomparso un anno fa a seguito di un tragico incidente stradale.

Il tragico incidente sulla Via del Mare in località Buonanotte a Castellabate che costò la vita al giovane Tommaso

Era il pomeriggio del 17 settembre del 2021, Tommasino, 15 anni, viaggiava verso casa quando si scontrava frontalmente contro una vettura guidata da un anziano residente in una frazione di Montecorice.

Le condizioni di Tommy, apparse gravissime fin dal principio, purtroppo, lasciarono spazio solo alla notizia che nessuno avrebbe mai voluto ascoltare. Il suo cuore cessò di battere in serata. La notizia, già diffusa a Castellabate, Comune d’origine del ragazzo e ad Agropoli dove Tommaso frequentava il liceo scientifico “Gatto”, lasciò tutti attoniti e sgomenti.

Ad un anno dalla scomparsa una giornata in memoria di Tommaso, il programma

A distanza di un anno, la comunità di Castellabate, in collaborazione con la Fondazione Pio Alfernano- Virginia Ippolito e l’associazione Tommy125, organizza una giornata all’insegna della musica, sport, aggregazione nel suo ricordo ancora vivo nei cuori dei tanti che lo hanno conosciuto e amato.

«Tommasino…nel cuore e nell’anima» un ricco programma che prenderà il via domenica mattina alle ore 10:00 con la cerimonia d’apertura. Le attività sociali dell’associazione Tommy125, canoe, vele, sicurezza in mare e primo soccorso nella Baia incantata in collaborazione con Circolo Nautico Punta Tresino, A. S. Cilento Sub.

E ancora, Associazione Pescatori di Castellabate, La palestra sport salute e benessere- Castellabate e vela, divino Yoghi, Torretta 85, Associazione GI.VI., Circolo Legambiente una vita per il mare, Haliotis (associazione culturale ambientale).

Alle ore 13:30 è previsto l’arrivo delle moto d’epoca e moderne Memoriale Tommy125, per ricordare la grande passione di Tommy per le moto. Proprio ad Agropoli, qualche mese dopo la sua scomparsa, venne organizzata una giornata in suo ricordo dinanzi l’ospedale civile con un raduno di moto dei suoi più cari amici e per “denunciare” disagi dovuti alla chiusura del nosocomio cilentano.

A seguire ci sarà spazio anche per degustazioni e grazie all’associazione Il Faro, sarà possibile indossare una t- shirt con la scritta «I love Licosa».

Alle 19:00, presso la Chiesa Madonna delle Grazie, sarà celebrata la Santa Messa presieduta da Don Pasquale Gargione. In serata, alle 21:30, grande attesa per il concerto del batterista Tullio De Piscopo.

Una giornata, quella di domenica, ideata affinché il ricordo di Tommaso, resti vivo oggi e per sempre nei cuori e nelle mente di quanti hanno conosciuto questo giovanissimo angelo strappato troppo presto alla vita. Sarà un modo per abbracciarlo virtualmente ed essere vicini ai genitori nell’anno più difficile della loro vita.