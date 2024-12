Ogliastro Cilento: il Vescovo Vincenzo Calvosa visita l’Oratorio Aps De Stefano

Sabato 30 novembre, l’APS G. de Stefano – Oratorio NOI di Ogliastro Cilento ha accolto il vescovo Vincenzo Calvosa. Una visita rimandata più volte, anche a causa dell’infortunio del presule, ma finalmente concretizzata con la gioia di una festa di famiglia.

La giornata

Il tema della giornata – “volontari costruttori di comunità” – ha dato modo di interrogarsi su quanto sia complesso e prezioso vivere una realtà di oratorio nel Cilento, forgiando ogni attività sulla legalità, sulla accoglienza e sulla promozione sociale.

Monsignor Calvosa ha confermato ancora una volta la sua vicinanza alle realtà del volontariato: “L’oratorio è un luogo in cui voler bene e in cui ricevere il bene degli altri”. In un periodo storico caratterizzato da individualismo e da sfide globali (guerra e inquinamento ambientale su tutte), le attività dell’oratorio possono rappresentare un “ponte di speranza” come ha detto il presidente dell’associazione Francesco Di Prinzio.

Forti anche dell’impegno del vescovo a sostenere le attività dell’oratorio de Stefano, è stata rilanciata la proposta di creare il “tavolo delle associazioni” del territorio comunale di Ogliastro Cilento. Con la speranza di trovare anche negli amministratori locali preziosi fonti di confronto.