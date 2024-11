Assemblea sinodale delle Chiese in Italia: ecco il messaggio del Vescovo Vincenzo Calvosa

Il Vescovo Mons. Vincenzo Calvosa ha partecipato, da venerdì a domenica, all’Assemblea sinodale della Chiesa italiana insieme a una delegazione della Diocesi di Vallo della Lucania. La giornata si è tenuta a Roma. Quella dell’Assemblea sinodale, è una delle tappe della “fase profetica”, ultimo tratto del Cammino sinodale nazionale.

Nella Basilica di San Paolo fuori le mura si ritroveranno oltre mille delegati e Vescovi per confrontarsi sui Lineamenti, il testo che raccoglie i risultati della fase narrativa e sapienziale del Cammino sinodale e li rilancia in chiave operativa come primo strumento della fase “profetica”.