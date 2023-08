Ogliastro. Al via la quarta edizione della Festa della birra

A Ogliastro Cilento è tutto pronto per la quarta edizione della Festa della birra. Due sono le serate dedicate alla degustazione dell’antica bevanda, il 4 e il 5 agosto. Non mancheranno cibo e musica, come la tradizione delle sacre cilentane impone. Le birre che verranno proposte agli ospiti sono una selezione di noti marchi europei, ovviamente alla spina. Ad accompagnare ci saranno panini con hot dog, pretzel e salsiccia.

La musica e i patrocini

Le serate verranno allietate e movimentate da musica cilentana, da due artisti conosciutissimi sul territorio, due veri ambasciatori della musica cilentana. si tratta di Piera Lombardi, che canterà il giorno 4, e di Angelo Loia. Il cantore del Cilento” suonerà il giorno 5. L’evento ha il patrocinio del comune di Ogliastro e quello dell’Unione dei Comuni.

Il calendario eventi di Ogliastro Cilento

La “Festa della Birra” non è l’unico evento organizzato a Ogliastro nella prima metà di agosto. Dal 15 agosto in poi ripartono i festeggiamenti con la ricorrenza di Santa Maria assunta, la festa civile verrà allietata con i “Muevelo” in Piazza Europa a partire dalle ore 22. Il giorno 16 si festeggerà san Rocco. Sempre in piazza sono attesi i “Poterico”. Al termine della performance degli artisti trentinaresi si terranno le estrazioni della lotteria organizzata dal comitato festa. A seguire dj set.