Oggi la riapertura della Pisciottana

Buone notizie per la viabilità nel basso Cilento. Riapre oggi la Pisciottana, l’arteria che collega Ascea e Pisciotta. La tratta stradale era stata chiusa anche ai mezzi di soccorso a causa di uno smottamento in località Campagna che impediva la circolazione in entrambi i sensi di marcia. La frana si era verificata lo scorso maggio a seguito delle violente piogge abbattutesi sul territorio.

I lavori e la riapertura

Nonostante alcune lungaggini burocratiche nelle scorse settimane hanno preso il via interventi di sistemazione e messa in sicurezza dell’arteria che oggi riaprirà ufficialmente al transito ma dei soli mezzi di soccorso e veicoli autorizzati, così come in passato.

La ex SS447, infatti, è la stessa che da anni è minacciata dalla frana di Rizzico e per questo chiusa al transito.

Nonostante ciò moltissimi veicoli privati continuano a transitarci. Diversamente per raggiungere Ascea o gli altri centri della valle dell’Alento sarebbe necessario seguire percorsi più lunghi e meno agevoli.

La questione Rizzico

I residenti di Pisciotta e dei centri limitrofi sperano che presto anche la “questione Rizzico” possa essere risolta. Un problema tecnico impedisce l’avvio dei lavori. La questione è stata anche oggetto di dibattito politico.