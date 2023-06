ExSS 447 Pisciotta – Ascea, verso il completamento dei lavori

A circa un mese dalla chiusura volgono al termine i lavori per la sistemazione e messa in sicurezza della ex SS447, tra Pisciotta e Ascea. L’arteria è chiusa al transito da maggio a causa di una frana in località Marina di Campagna, a pochi passi da Rizzico dove insiste l’ormai famosa frana che da decenni minaccia la carreggiata.

Gli interventi di messa in sicurezza

Le operazioni in corso permetteranno nei prossimi giorni di riaprire a senso unico alternato l’arteria risolvendo il disagio che imponeva a cittadini e turisti lunghi e tortuosi percorsi alternativi per raggiungere il comune cilentano.

Benché la strada fosse ufficialmente aperta ai soli mezzi di soccorso, proprio per le criticità segnalate a Rizzico, veniva quotidianamente percorsa.

La frana in località Campagna, provocata dalle forti piogge del 2 maggio scorso, hanno imposto la chiusura con problemi soprattutto per le i mezzi di soccorso. Non solo: la proprietaria di un’abitazione non poteva accedere alla sua proprietà a causa dello smottamento.

Le polemiche

Nelle scorse settimane il sindaco Ettore Liguori aveva anche sollecitato la Provincia di Salerno all’avvio dei lavori considerate le lungaggini burocratiche.