SS447 chiusa al transito tra Ascea e Pisciotta: dal sindaco appello alla Provincia

Dallo scorso maggio è chiusa la SS447 tra Pisciotta ed Ascea. Le forti piogge di quel periodo, infatti, hanno determinato l’ennesimo smottamento sulla carreggiata che ha imposto la chiusura dell’arteria, il cui transito era già limitato a causa della storica frana di Rizzico. Dal maggio scorso, però, ad essere interdetto è anche il transito ai mezzi di soccorso che ora per poter raggiungere il SAUT di Ascea o l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, sono costretti a lunghi percorsi alternativi.

La nota del sindaco Ettore Liguori

Ecco perché il sindaco di Pisciotta, Ettore Liguori, ha deciso di inviare una nota al presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri, affinché si intervenga in tempi urgenti per «consentire la riapertura della strada in località Rizzico, atteso l’incombere della stagione turistica con il conseguente moltiplicarsi del numero di presenze sul nostro territorio e, al contempo, il procrastinarsi dell’avvio dei lavori di realizzazione della Pisciottana»

Non solo: il recente movimento franoso comporta anche l’impossibilità per la proprietaria di un’abitazione presente in zona, di riuscire a fruire dell’abitazione.

L’appello

Di qui l’appello affinché la provincia garantisca il ripristino della strada al fine di permettere il transito ai mezzi di soccorso, a quelli di protezione civile e alle forze dell’ordine e autorizzi il comune ad eseguire le opere per garantire la percorribilità dell’arteria a senso unico alternato.