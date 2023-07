Oggi i funerali di Antonio Gorga: addio all’infermiere 27enne di Caggiano

Saranno celebrati domani pomeriggio, alle ore 18, nella chiesa del Santissimo Salvatore nel centro storico di Caggiano, i funerali di Antonio Gorga, l’infermiere 27enne che ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato dopo aver accusato un malore all’uscita di una discoteca di Roma. La tragica notizia ha scosso la comunità locale e i familiari e amici si preparano a rendere l’ultimo omaggio al giovane.

Indagini sull’accaduto: Autopsia presso il Policlinico Tor Vergata

Martedì è stata effettuata presso il Policlinico Tor Vergata l’autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Roma per fare chiarezza sulle cause che hanno determinato il malore di Antonio Gorga. Si spera che l’esame post-mortem possa fornire informazioni importanti per comprendere quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Arrivo della salma a Caggiano: Allestita la camera ardente

Ieri la salma di Antonio Gorga è arrivata da Roma a Caggiano, il suo paese natale, dove è stata allestita la camera ardente. Antonio si trovava nella Capitale per trascorrere il fine settimana insieme ad alcuni amici di Caggiano.

Dopo essere stato in una discoteca nel quartiere Eur, si è improvvisamente sentito male. Alcune persone hanno notato il ragazzo a terra, a circa un chilometro di distanza dal locale, e hanno prontamente allertato il 118 e i carabinieri. Nonostante i soccorritori abbiano tempestivamente trasportato Antonio all’ospedale Sant’Eugenio, il suo cuore ha purtroppo cessato di battere.