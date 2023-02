Oggi carnevale di Trentinara, patrimonio immateriale della regione Campania

Il Carnevale Trentinarese è stato dichiarato “Patrimonio Culturale Immateriale della Regione Campania” ed oggi (sabato 25 febbraio), alle 14:30, nel paese cilentano si terrà la sfilata tradizionale.

L’evento

L’importanza dell’evento è stata riconosciuta dalla Regione Campania, che ha conferito al Carnevale Trentinarese il titolo di “Patrimonio Culturale Immateriale della Regione”. La candidatura è stata presentata dall’associazione A.P.S. Trentinara, presieduta da Matteo Noce, che da anni cura la manifestazione, e corredata di ampia documentazione storica curata dalle professoresse Anna Cavallo e Gina Maria Rizzo.

Questo riconoscimento è di grande valore per la comunità di Trentinara, che ha a cuore la preservazione delle proprie tradizioni e della propria cultura. La sfilata delle maschere, infatti, rappresenta uno degli eventi più attesi dell’anno, in cui la comunità si ritrova per celebrare la propria identità culturale e il proprio spirito di comunità.

Il programma

L’evento si concluderà durante la serata con il rogo, in pubblica piazza, del pupazzo portatore di sventure, un rito che si rinnova ogni anno per far conoscere anche ai più giovani la cultura popolare trentinarese e preservarla per le generazioni future. Il Carnevale Trentinarese è dunque una manifestazione importante non solo per la comunità di Trentinara, ma per tutta la Regione Campania, che ha riconosciuto il suo valore culturale e ha contribuito a farlo conoscere al di fuori dei confini locali.