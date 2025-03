Oggi, 20 marzo 2025: equinozio di Primavera

Finalmente è arrivata la primavera! L’equinozio di primavera 2025 è avvenuto oggi, mercoledì 20 marzo alle ore 10:01, segnando l’inizio ufficiale della nuova stagione, portando con sé la promessa di rinascita e rinnovamento.

Perché la data varia?

A differenza di quanto molti credono, la data dell’equinozio non è fissa. Essa oscilla tra il 19 e il 21 marzo a causa della discrepanza tra l’anno solare e l’anno del calendario gregoriano. La Terra impiega circa 365,25 giorni per compiere un’orbita completa attorno al Sole, e gli anni bisestili sono stati introdotti per compensare questo quarto di giorno aggiuntivo. Tuttavia, questa correzione non è perfetta, e le piccole variazioni si accumulano nel tempo, influenzando la data dell’equinozio.

Significato astronomico

L’equinozio si verifica quando il Sole si trova direttamente sopra l’equatore terrestre, facendo sì che il giorno e la notte abbiano approssimativamente la stessa durata in tutto il mondo. Questo evento segna il momento in cui l’emisfero boreale inizia a inclinarsi verso il Sole, portando a un graduale aumento delle ore di luce.

Impatto sull’ambiente e l’agricoltura

L’equinozio di primavera ha un impatto significativo sull’ambiente e sull’agricoltura. Con l’aumento delle temperature e delle ore di luce, la natura si risveglia dal letargo invernale. Le piante iniziano a germogliare, gli animali emergono dalle tane e gli agricoltori si preparano per la semina.