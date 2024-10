Cilento: un calendario ricco di eventi per tutti i gusti! Tra sagre, Halloween e tradizioni

L’autunno nel Cilento è un vero e proprio spettacolo per i sensi. Le giornate si accorciano, le temperature sono più miti e la natura si tinge di mille colori, offrendo uno scenario mozzafiato. L’autunno cilentano è anche sinonimo di una ricca offerta enogastronomica, fatta di prodotti genuini e tradizioni secolari.

Un tripudio di sapori e tradizioni

Sagre e feste di paese animano i borghi, offrendo l’opportunità di assaporare le specialità locali e di immergersi nell’atmosfera autentica di questi luoghi. Le sagre della castagna sono un must di questa stagione, con stand gastronomici che propongono caldarroste, marmellate, dolci e piatti tipici a base di questo frutto autunnale per eccellenza.

È anche il periodo della vendemmia e della raccolta delle olive, che danno vita a una serie di eventi dedicati all’olio extravergine d’oliva e al vino.

Non possono di certo mancare le festività più recenti che trovano spazio tra gli eventi autunnali. Non a caso Halloween sta diventando sempre più popolare e anche nel Cilento si organizzano numerosi eventi per grandi e piccini. Mostre di zucche intagliate, feste a tema e laboratori per bambini animeranno i borghi, trasformandoli in scenari da brivido.

Gli eventi di paese sono un’occasione unica per vivere un’esperienza diversa e coinvolgente, unendo la tradizione locale al divertimento di una festa internazionale.

Ecco il programma completo