L’autunno del gusto: ecco tutte le sagre della castagna nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Nel Cilento, Alburni e Vallo di Diano, tornano le sagre autunnali dedicate alla castagna, un frutto ricco di benefici. I territori montani si trasformano ogni autunno in un palcoscenico di sapori autentici. Protagonista indiscussa è la castagna, frutto simbolo di questa stagione, che viene celebrata in numerose sagre sparse per tutto il territorio.

Un viaggio nel gusto

Le sagre della castagna nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni sono molto più di semplici eventi gastronomici. Sono un’occasione per immergersi nella cultura locale, riscoprire tradizioni antiche e assaporare prodotti a chilometro zero.

Ogni borgo ha le sue peculiarità, ma ciò che unisce queste manifestazioni è la passione per la buona cucina e la voglia di condividere con i visitatori un’esperienza unica.

Ecco tutte le sagre

Festa della Castagna 17 -18-19-20 ottobre Salento

52^ Sagra della Castagna 19-20, 26-27 ottobre Sicignano degli Alburni

1^ edizione della Fiera della Castagna 25/26/27 ottobre Orria

Sapori del Parco 25/26/27 ottobre Santa Maria di Castellabate

Sapori d’Autunno 26 ottobre Cardile

Festa della Castagna 31 ottobre, 1/2/3 novembre Roccadaspide

Festa della Castagna 31 ottobre, 1/2/3 novembre Stio Cilento

Sapori d’Autunno nel bosco incantato 1 novembre San Giovanni a Piro

Festa della Castagna 8/9/10 novembre Futani

ELENCO IN AGGIORNAMENTO. PER SEGNALAZIONI WHATSAPP 3272295001