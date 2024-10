La ricetta della domenica: torta morbida alle castagne e cacao

L’autunno è la stagione delle castagne, un frutto dal sapore dolce e inconfondibile che si presta a numerose preparazioni culinarie. Tra queste, la torta morbida alle castagne e cacao è un vero e proprio capolavoro, capace di conquistare anche i palati più esigenti. Un connubio perfetto tra la dolcezza delle castagne e l’amarezza del cacao, per un dolce che profuma di boschi e focolari.

Ingredienti

Per preparare questa deliziosa torta, avrai bisogno di:

250g di farina di castagne

180g di zucchero semolato

80ml di olio di semi

4 uova a temperatura ambiente

30g di cacao amaro in polvere

1 bustina di lievito per dolci

Un pizzico di sale

Zucchero a velo per decorare

Procedimento

In una ciotola, monta le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro. Aggiungi l’olio e continua a montare. In un’altra ciotola, setacciare la farina di castagne, il cacao, il lievito e il sale. Incorpora gradualmente le polveri all’impasto liquido, mescolando delicatamente con una spatola per evitare di smontare il composto. Versa l’impasto in una teglia imburrata e infarinata e cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 45 minuti. Una volta sfornata, lascia raffreddare la torta completamente prima di spolverizzarla con abbondante zucchero a velo.

Consigli Utili

Puoi trovare la farina di castagne nei negozi di prodotti biologici o nei supermercati ben forniti. In alternativa, puoi prepararla in casa frullando finemente delle castagne lessate.

Utilizzando il cacao amaro, otterrai un sapore più intenso e deciso. Se preferisci un gusto più dolce, puoi sostituirne una parte con del cacao in polvere.

Il tempo di cottura può variare a seconda del forno utilizzato. Per verificare la cottura, inserisci uno stecchino al centro della torta: se uscirà pulito, la torta sarà pronta.

Proprietà delle Castagne

Le castagne sono un alimento ricco di proprietà benefiche per l’organismo. Sono una fonte di carboidrati complessi, vitamine del gruppo B, potassio e fosforo. Inoltre, grazie al loro contenuto di fibre, favoriscono il benessere dell’intestino e aiutano a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo.