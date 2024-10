La ricetta della domenica: Muffin alle mele a forma di rosa

Chi l’avrebbe mai detto che un semplice muffin potesse trasformarsi in una vera e propria opera d’arte culinaria? Con questa ricetta, i classici muffin alle mele si vestono di eleganza, diventando delle deliziose roselline che conquisteranno il palato e lo sguardo. Perfetti per una colazione speciale o per un tè pomeridiano, questi muffin sono ideali anche per chiudere il pranzo o la cena in un’occasione particolare.

Ingredienti

250g di farina 00

150g di zucchero

100g di burro fuso

2 uova

150ml di latte

1 bustina di lievito per dolci

1 mela

Zucchero a velo per decorare

Procedimento

In una ciotola, setacciate la farina e il lievito. In un’altra ciotola, lavorate il burro con lo zucchero fino ad ottenere un composto cremoso. Aggiungete le uova una alla volta, mescolando bene dopo ogni aggiunta. Incorporate la farina e il latte alternandoli. Sbucciate la mela e tagliatela a fettine sottilissime. Arrotolate le fettine su se stesse per formare delle roselline. Riempite gli stampini per muffin per 2/3 con l’impasto. Posizionate una rosetta di mela al centro di ogni muffin. Infornate a 180°C per circa 20-25 minuti, o fino a doratura. Una volta freddi, spolverizzate i muffin con zucchero a velo.

Consigli pratici

Scegliete una mela dal sapore dolce e dalla polpa soda, come la Renetta o la Golden Delicious.

Fate attenzione a non cuocere troppo i muffin, altrimenti le roselline risulteranno secche.

Potete personalizzare i vostri muffin aggiungendo delle spezie all’impasto, come la cannella o la noce moscata.