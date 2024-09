La ricetta della domenica: Tortino di patate e funghi

Il tortino salato è un comfort food intramontabile, perfetto per un pranzo veloce o un aperitivo sfizioso. Oggi vi proponiamo una rivisitazione classica: un tortino farcito con patate e funghi, un connubio di sapori autunnali che conquista al primo morso.

Ingredienti

400g di patate

250g di funghi misti

1 cipolla

2 spicchi d’aglio

100g di formaggio grattugiato

2 uova

50ml di latte

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Pan grattato

Burro

Procedimento

Lessate le patate in acqua salata fino a renderle morbide. Scolatele, sbucciatele e schiacciatele. Pulite i funghi, tagliateli a fettine e fateli saltare in padella con la cipolla tritata e l’aglio. In una ciotola, amalgamate le patate schiacciate, i funghi saltati, il formaggio grattugiato, le uova, il latte, il sale e il pepe. Imburrate e panate degli stampini monoporzione. Versate il composto all’interno, livellando la superficie. Spolverate con pan grattato e fiocchetti di burro. Cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 25-30 minuti, o fino a doratura.

Consigli utili:

Potete arricchire il ripieno con pancetta, salsiccia sbriciolata o erbe aromatiche.

In alternativa agli stampini, potete utilizzare la pasta brisée per creare dei tortini più croccanti.

Servite i tortini caldi, accompagnati da un’insalata verde o da una salsa allo yogurt.