Offerte telefoniche a condizioni vantaggiose: nuove truffe in Cilento

Negli ultimi giorni, diversi cittadini del Cilento hanno segnalato di aver ricevuto telefonate da presunti operatori di una nota compagnia telefonica locale, che offrivano la possibilità di passare ad una connessione in fibra ottica a condizioni vantaggiose. Tuttavia, un’attenta verifica ha rivelato che si trattava di una truffa.

La modalità della truffa

I truffatori, fingendosi operatori di una azienda del posto, contattavano i cittadini dimostrando di conoscere tutte le loro informazioni: nome, cognome, indirizzo di residenza ed anche nome dell’intestatario della linea. A quel punto promettevano l’attivazione di una connessione in fibra ottica a prezzi ridotti rispetto al mercato. Talvolta, per rendere la proposta più allettante, sottolineavano l’urgenza della sottoscrizione del contratto, offrendo sconti o promozioni limitate nel tempo.

Il sospetto e la verifica

Tuttavia, molti cittadini hanno iniziato a sospettare di essere di fronte ad una truffa, soprattutto perché risiedevano in zone non ancora coperte dalla fibra ottica. Per avere conferma dei loro dubbi, hanno contattato il numero verde della compagnia telefonica, scoprendo che nessuno aveva mai tentato di contattarli.

Come difendersi

Per evitare di cadere in questo tipo di truffe, è fondamentale seguire alcune semplici precauzioni: non fornire mai dati personali o bancari a sconosciuti; verificare l’identità dell’operatore; diffidare da offerte troppo vantaggiose, non farsi prendere dal panico o dall’impulso di sottoscrivere offerte vantaggiose.