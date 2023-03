Nuovo tavolo in Prefettura con i Sindaci dei Comuni costieri: Sicurezza in litoranea al centro del dibattito

Il Governatore Vincenzo De Luca ha presieduto un nuovo tavolo in Prefettura con i Sindaci dei Comuni costieri, al fine di esaminare gli interventi effettuati finora per garantire la sicurezza in litoranea. Tra i presenti anche il Sindaco Mario Conte, il quale ha ribadito la necessità della presenza costante dello Stato nella zona di Campolongo.

Campolongo: la necessità di mantenere alta la guardia

Il Sindaco Mario Conte ha sottolineato l’importanza della presenza costante delle Forze dell’Ordine nella zona di Campolongo, dove si sono già svolti 6 blitz positivi per la popolazione. Il primo cittadino ha sottolineato la necessità di sradicare i fenomeni criminali che ancora infestano il territorio, affermando che la presenza costante dello Stato è fondamentale.

Interventi interforze in vista della stagione estiva

Il Sindaco Mario Conte ha incontrato anche il Questore, ribadendo la necessità di riprendere gli interventi interforze in vista della stagione estiva, sia in litoranea che nel centro cittadino.

«Dobbiamo mantenere alta la guardia e far sentire la presenza dello Stato in modo costante. È necessario per sradicare i fenomeni criminali che trovano a Campolongo terreno fertile», ha detto il primo cittadino.

L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e dei turisti che sceglieranno di trascorrere le proprie vacanze nella zona. La collaborazione tra le varie Forze dell’Ordine sarà fondamentale per raggiungere questo obiettivo.