Nuovo piano traffico a Polla: sarà illustrato nel corso di due assemblee pubbliche | VIDEO

L’amministrazione comunale di Polla, guidata dal sindaco Massimo Loviso, sta mettendo in atto una serie di progetti per la modifica del piano traffico sul territorio comunale. Tra le proposte in esame da parte degli amministratori, e in particolare dall’assessore alla viabilità, Vincenzo Giuliano, vi è l’installazione di nuovi dispositivi per il traffico al fine di ampliare le opportunità di parcheggio e razionalizzare la circolazione veicolare a Polla.

Le assemblee

A tal proposito, sono state programmate due assemblee pubbliche: la prima si terrà il 19 febbraio e la seconda il 4 marzo.

Durante il primo incontro, che si svolgerà lunedì alle 20 presso l’aula consiliare di Santa Chiara, si discuterà dell’istituzione della ZTL nel Centro storico, con limitazioni di accesso e di sosta riservate esclusivamente ai residenti autorizzati.

Il 4 marzo, invece, presso il centro don Bosco, verranno affrontati temi riguardanti nuovi spazi di parcheggio e l’introduzione di nuove vie a senso unico, con l’inversione di alcune già esistenti nel centro abitato.