A Polla al via gli stalli per auto con “Permesso Rosa”: il Ministero dei Trasporti liquida le somme per la realizzazione

Con delibera di giunta, il Comune di Polla aveva deciso l’istituzione in alcune zone del paese di “spazio riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambino di età non superiore a due anni muniti di contrassegno speciale denominato “permesso rosa” su proposta degli assessori Federica Mignoli e Vincenzo Giuliano.

Ecco dove saranno posizionati gli stalli

Gli stalli individuati nel centro abitato in totale 12. Cinque in via dell’Annunziata presso il Nido per l’Infanzia Comunale, quattro stalli presso il Parco della Rimembranza, due presso piazza Cristo Re ed uno nei pressi del Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Il rilascio dei “Permessi Rosa” avverrà previa richiesta protocollata al Comune di Polla e seguendo un regolamento redatto ad hoc con specifiche relative sia al rilascio che alla validità. Con il recente trasferimento delle somme da parte del Ministero dei Trasporti a breve si procederà sia alla realizzazione degli stalli che al rilascio dei “permessi rosa”.