Nuovo Istituto “Torre – Parmenide”: il Comune di Vallo vuole cedere terre e rocce da scavo provenienti dai lavori

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, intende cedere le terre e rocce da scavo qualificate quali sottoprodotti provenienti dai lavori per la realizzazione del nuovo e moderno istituto scolastico “Torre – Parmenide”.

Pubblicato un avviso pubblico

L’Ente ha così pubblicato un avviso pubblico esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse all’acquisizione dei sottoprodotti; la quantità presunta del materiale è pari a circa 25.000 metri cubi. Il materiale sarà progressivamente disponibile a partire dalla seconda metà mese di marzo 2025 e verrà messo a disposizione del soggetto interessato nell’area di cantiere o in apposito deposito intermedio.

Resta a carico del soggetto interessato il trasporto e lo scarico del materiale, le relative operazioni di carico dovranno essere coordinate con quelle di scavo al fine di limitare l’eccessivo accumulo del materiale scavato e, pertanto, il soggetto interessato dovrà rendersi disponibile a procedere alle operazioni in questione secondo le tempistiche che saranno impartite dal comune di Vallo della Lucania. Resta in capo al soggetto interessato ogni adempimento e onere che non spetti, per norma, al comune di Vallo della Lucania quale produttore del sottoprodotto; in particolare dovrà redigere la documentazione per il riutilizzo e rendicontare in ordine al sito di utilizzo.

Il soggetto interessato dovrà essere in possesso dei requisiti di legge per la gestione delle terre e rocce da scavo, e dovrà disporre di mezzi idonei alle operazioni di carico trasporto e scarico nonché di aree idonee allo stoccaggio del sottoprodotto acquisito

Come presentare domanda

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse al comune di Vallo della Lucania, tramite pec alla mail prot.vallodellalucania@legalmail.com entro le ore 12.00 del giorno 12/03/2025. Vanno indicate le generalità del soggetto ed indicate le abilitazione alla gestione di tale tipo di sottoprodotto.

In caso di più offerte al prelievo del materiale si terrà conto del minor impatto ambientale sia in termini di distanza dei siti di utilizzo sia dei tempi di ritiro.