Vallo della Lucania, Istituto Torre – Parmenide: procedono spediti i lavori di demolizione

Continuano spediti i lavori di demolizione dello storico istituto Torre-Parmenide di Vallo della Lucania. A sole due settimane dall’inizio dei lavori l’edificio è stato quasi completamente abbattuto. Un lavoro importante che sta interessando l’intera comunità vallese e non solo, considerato che la nuova struttura ospiterà gli studenti provenienti da buona parte del territorio cilentano.

Un nuovo polo d’eccellenza

Le opere avranno una durata di circa tre anni. I due storici istituti lasceranno il posto ad un polo scolastico moderno e di eccellenza. Per la realizzazione dell’intervento Vallo della Lucania era risultata beneficiaria di un finanziamento Pnrr di 18 milioni di euro. Un istituto concepito secondo i più alti canoni di sostenibilità ambientale, ad impatto zero. Il progetto della scuola si fonda sull’idea che sarà a servizio della cittadinanza, fruibile, per quanto riguarda le infrastrutture ricreative, da chiunque vorrà. Tra lo stupore e i consensi, riaffiorano i ricordi dei tanti studenti che negli anni hanno varcate le porte del Parmenide.

Una memoria collettiva che resterà nel cuore di chi ha vissuto gli anni più belli del proprio percorso formativo. Non sono mancate tuttavia alcune polemiche riguardanti i disagi circa la viabilità, e la dispersione delle polveri per i residenti dei palazzi circostanti. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Sansone, ha a più riprese affermato con fierezza che questo è stato un lavoro necessario e che a tempo debito porterà lustro al comprensorio con la nascita di un nuovo e moderno polo scolastico.