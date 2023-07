Nuovo incontro tra cittadini a Matinella per chiedere la riapertura del Palazzetto dello Sport

I componenti del comitato civico nato ad Albanella per chiedere la riapertura del Palazzetto dello Sport sito presso la frazione di Matinella, hanno espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa tenutasi ieri sera, in piazza Sant’Anna, dove è stato installato un gazebo per raccogliere le richieste di tutti i residenti a riguardo. Per l’occasione i bambini e le bambine del territorio sono stati invitati a portare dei disegni da esporre durante l’incontro in modo da renderli parte attiva dell’iniziativa.

“Abbiamo toccato con mano l’interesse della gente per la riqualificazione di una struttura preziosa per tutto il nostro territorio. Il successo di questa iniziativa è il termometro del disagio percepito dalla comunità per la mancanza di spazi di pubblica utilità” hanno fatto sapere i promotori dell’incontro come la signora Angela Mennella.

Il gruppo di cittadini, guidato da Marco Belmonte, aveva già organizzato un incontro, nelle scorse settimane, tenutosi presso la parrocchia San Gennaro di Matinella, a cui avevano partecipato anche gli amministratori comunali, sia di maggioranza che di minoranza, del comune.

Il Comitato ambisce a diventare, con il tempo, portavoce di tutte le problematiche del territorio

Per quanto riguarda il futuro del Palazzetto dello Sport, i consiglieri comunali hanno presentato una proposta per modificare il bilancio di previsione 2023/2025 al fine di introdurre una voce di spesa da destinare proprio ai lavori che consentirebbero la riapertura della struttura.