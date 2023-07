Ascea, Il Mare e Le Nobili Terre di Velia: a Palazzo Ricci un incontro fra enti e comunità

Il Palazzo De Dominicis Ricci di Ascea Capoluogo spalanca le sue porte alle ore 10,30 di domenica 9 luglio. L’occasione è data dalla convention “Il Mare e le Nobili Terre di Velia” , motivo di confronto e di raccordo di idee volte alla valorizzazione della “risorsa mare”, intesa come motivo di sviluppo prezioso e foriero di grandi opportunità

Il mare come risorsa e sviluppo

Il mare non solo come opportunità turistico.- balneare, ma anche come risorsa culturale e volano di sviluppo capace di attrarre fondi economici europei. Sarà questo il tema attorno al quale si confronteranno alcuni esponenti istituzionali del territorio, accolti dal sindaco e dal vicesindaco della Città, rispettivamente Pietro D’Angiolillo e Stefano Sansone

Gli interventi

Dialogheranno Marilinda Martina Presidente dei Flag Porti Di Velia, Pietro Forte, Presidente Gal Casacastra, Mario Notaroberto Presidente Distretto Rurale Terre Basiliane del Cilento, Tommaso Pellegrino Consigliere Regionale, Vincenzo Speranza, Presidente Comunità Montana Lambro Mingardo e Bussento, Alberico SimioliFEAMP/FEAMPA Campania

Le conclusioni saranno affidate all’onorevole Nicola Caputo, Assessore Regionale Pesca e Agricoltura