Attualità

Nuovi motocicli per la Polizia Municipale di Castellabate

Il Comune di Castellabate acquista due nuovi motocicli per la Polizia Municipale. Interventi più rapidi ed efficaci in tutte le frazioni.

Di:
Elena Matarazzo
Polizia municipale Castellabate

Il Comune di Castellabate continua a investire sulla sicurezza del territorio. L’Ente, guidato dal sindaco Marco Rizzo, ha deciso di potenziare il parco mezzi a disposizione della Polizia Municipale con l’arrivo di due nuovi motocicli, ideali per rendere ancora più efficace e tempestiva l’attività quotidiana degli agenti sul campo.

Mobilità rapida e interventi tempestivi nelle frazioni

I nuovi veicoli permetteranno agli operatori di muoversi più rapidamente, raggiungendo le diverse frazioni del territorio con maggiore facilità e intervenendo in tempi brevi in caso di segnalazioni ed emergenze.

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Questa dotazione tecnica rappresenta un supporto concreto per ottimizzare la vigilanza urbana e garantire una presenza costante e vicina ai cittadini in ogni area del comune cilentano.

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