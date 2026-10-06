Nuovi motocicli per la Polizia Municipale di Castellabate

Il Comune di Castellabate continua a investire sulla sicurezza del territorio. L’Ente, guidato dal sindaco Marco Rizzo, ha deciso di potenziare il parco mezzi a disposizione della Polizia Municipale con l’arrivo di due nuovi motocicli, ideali per rendere ancora più efficace e tempestiva l’attività quotidiana degli agenti sul campo.
Mobilità rapida e interventi tempestivi nelle frazioni
I nuovi veicoli permetteranno agli operatori di muoversi più rapidamente, raggiungendo le diverse frazioni del territorio con maggiore facilità e intervenendo in tempi brevi in caso di segnalazioni ed emergenze.
Questa dotazione tecnica rappresenta un supporto concreto per ottimizzare la vigilanza urbana e garantire una presenza costante e vicina ai cittadini in ogni area del comune cilentano.