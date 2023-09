Nuova telecamera di videosorveglianza per Via Tavernelle a Capaccio Paestum

Il Comune di Capaccio Paestum, guidato dal sindaco Franco Alfieri, ha dato il via libera all’installazione di una telecamera di videosorveglianza all’altezza dell’area pedonale di via Tavernelle. Questo importante intervento mira a migliorare la sicurezza e la vigilanza nella zona.

Atti vandalici

In passato, una delle telecamere installate proprio in questa area è stata oggetto di atti vandalici. Questi episodi hanno evidenziato la necessità di potenziare il sistema di videosorveglianza per preservare la sicurezza pubblica e la protezione dell’infrastruttura.

Nuovo impianto di videosorveglianza

Come risposta al danneggiamento subito dalla telecamera precedente, il Comune ha deciso di installare una telecamera in prossimità del varco elettronico. Questa nuova apparecchiatura sarà collegata alla centrale della polizia municipale e lavorerà in sinergia con la telecamera già omologata presente nell’area. Inoltre, fungerà da sistema di videosorveglianza territoriale, migliorando la copertura di sicurezza.

Obiettivi dell’intervento

L’obiettivo principale di questo intervento è l’installazione di una nuova telecamera di supporto per potenziare la sicurezza della zona pedonale e prevenire atti vandalici. La nuova telecamera sarà parte integrante del sistema di controllo del varco elettronico esistente.

Più sicurezza in via Tavernelle

L’installazione di questa nuova telecamera consentirà un miglioramento significativo dell’identificazione dei veicoli che commettono infrazioni nell’area pedonale urbana. Inoltre, contribuirà a prevenire atti vandalici grazie al controllo costante, sia di giorno che di notte, dell’intera tratta stradale di Via Tavernelle. La sicurezza e la tranquillità dei cittadini sono al centro di questa iniziativa, che si prefigge di rendere la zona un luogo ancora più sicuro per tutti.