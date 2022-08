Prosegue la movida in via Tavernelle: prorogata l’isola pedonale

Finisce agosto ma non finiscono la movida e il divertimento estivo a Capaccio Paestum. In via Tavernelle, una delle zone più frequentate dai giovani, è stata prorogata l’isola pedonale. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri.

L’isola pedonale in via Tavernelle

La pedonalizzazione dell’area dove sono ubicate diverse attività di ristorazione, bar ed altri locali, ha permesso negli ultimi anni di farla diventare una delle zone di maggior richiamo per i giovani non solo della città dei templi ma di tutto il comprensorio.

Anche vacanzieri – italiani e stranieri – frequentano con piacere via Tavernelle e le attività lì presenti. L’isola pedonale consente di passeggiare o sedersi ai tavolini dei locali in piena tranquillità e in uno scenario suggestivo, a pochi passi dai templi di Paestum.

Un esperimento che ha funzionato e che ha dato alla città un punto di ritrovo nel cuore dell’area archeologica che prima mancava.

Le regole

L’isola pedonale è attiva su via Tavernelle tra il civico 86 (nei pressi dell’intersezione con via Piorta Marina) e l’intersezione con via Magna Graecia. Solitamente le limitazioni alla circolazione erano attive fino al primo settembre. A controllare il rispetto del provvedimento un sistema di accessi automatico che funzionerà attraverso un varco elettronico. Multe per chi trasgredisce.