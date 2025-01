Nuova giunta ad Agropoli, Pesce: «Un bell’impasto»

Sulle dinamiche politiche ad Agropoli e sulle nuove deleghe assegnate dopo il rimpasto deciso dal sindaco Roberto Mutalipassi, ad intervenire ai microfoni di InfoCilento è il consigliere comunale di minoranza Raffaele Pesce. Da parte sua forti perplessità sulla composizione della nuova giunta, in particolare sull’ingresso dell’ex candidato sindaco Elvira Serra.

Pesce ha fatto una disamina minuziosa anche sulle nuove deleghe e su quelle che il sindaco ha ritenuto opportuno mantenere per sé, ovvero sanità, commercio, politiche sociali, manutenzione, lavori pubblici, urbanistica.

Le dichiarazioni

«Un sindaco dai superpoteri, – sottolinea il consigliere Pesce – per occuparsi di tutte queste materie… e una giunta, svilita del ruolo dei singoli assessori, che serve solo per votare le determinazioni sulle materie di competenza. La città va rispettata iniziando dalla attribuzione delle deleghe, in modo che i membri di giunta se ne possano occupare quotidianamente e non “a tempo perso“».

«Quello dei consiglieri poi è tutt’altro ruolo, di indirizzo e controllo, da non confondere con le prerogative assessoriali, relativamente ad ipotesi di delega», conclude Pesce.