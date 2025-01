Agropoli, ancora malcontento in consiglio: tre assessori nel mirino

Continuano i movimenti politici all’interno della maggioranza consiliare di Agropoli, ma soprattutto cresce il malcontento tra i consiglieri comunali che, seppur nel silenzio, manifestano un dissenso diffuso, invariato dopo le recenti modifiche della giunta comunale, nonostante gran parte di loro abbia avuto le garanzie che chiedeva. Le tre figure a finire sotto i riflettori sono Elvira Serra, Rosa Lampasona ed Emidio Cianciola.

Le critiche ad Elvira Serra

Se la prima ha attirato su di sé le perplessità, le critiche ma anche l’ilarità dei cittadini per un cambio di casacca che, seppur legittimo, è apparso quantomeno inopportuno, tra i consiglieri comunali si sollevano umori contrastanti per il rafforzamento del suo gruppo politico: di fatto, la candidata sindaca non eletta si ritrova a fare l’assessore e ad avere in assise un consigliere a suo supporto (Ubaldo Serra), gestibile più per il legame di parentela che per ragioni politiche. Di fatto la posizione di Serra (Elvira) è più che blindata.

Emidio Cianciola

Chi invece perde apporto in assise è Emidio Cianciola. L’assessore al Pnrr, da alcuni mesi è scomparso dai radar. Partito con grandi ambizioni, della sua recente attività politica si conosce ben poco, così come dei gruppi costituiti per intercettare fondi ed elaborare finanziamenti.

Ad alcuni, inoltre, non sta bene che persone a lui vicine provino a diffondere continuamente voci sui movimenti politici che avvengono a palazzo di città con l’obiettivo di alimentare il fuoco ora contro uno schieramento ora contro un altro. Cianciola si trova quindi isolato con il suo gruppo politico smembrato.

Michele Pizza, eletto nella lista Ci Siamo, si è dichiarato indipendente; l’altro esponente del gruppo, Giancarlo Santangelo, ha di recente aderito al gruppo Agropoli Democratica con Mutalipassi sindaco insieme a Bruno Bufano (protagonista di un altro cambio di casacca a inizio consiliatura, essendo stato eletto in minoranza) e Maurizio Abagnala. Chissà se i tre daranno anche un apporto per la città nei prossimi mesi.

Rosa Lampasona e le critiche per assenteismo

L’altro assessore a finire sotto i riflettori della critica è Rosa Lampasona, premiata con la carica di vicesindaco. Una “promozione” sostenuta anche dal presidente del consiglio Franco Di Biasi, ma che alcuni consiglieri non vedono di buon occhio.

A Lampasona, infatti, è stata contestata già da mesi la poca presenza negli uffici di piazza della Repubblica; dunque ci si chiede come possa ora gestire anche la carica di vicesindaco, che richiede un impegno maggiore e con più costanza.

Seppur nessuno si azzarda ancora a fare passi verso la minoranza, i malumori escono fuori: confermati privatamente e negati pubblicamente. Seppur la diffidenza è evidente, l’auspicio di tutti è che la nuova squadra di governo cittadino riesca a rilanciare l’azione amministrativa.