Nuova giunta ad Agropoli, oggi la prima seduta: le interviste

Prima giunta ad Agropoli, dopo il rinnovamento delle cariche. La dottoressa Rosa Lampasona è il nuovo vicesindaco della città di Agropoli; ha lasciato la delega alla sanità al primo cittadino e ha mantenuto quelle all’Ambiente, Qualità della vita e Transizione Ecologica. La dottoressa Elvira Serra, dopo malumori e dietrofront, da consigliere è diventata assessore con deleghe alle Politiche giovanili, Famiglia, Infanzia e Diritti degli animali.

Le deleghe

Colpo di scena per Roberto Apicella, che ha perso la delega al Commercio, nonostante i suoi buoni propositi per il 2025, con la realizzazione del SIAD e le iniziative che, secondo il suo punto di vista, avrebbero potuto risollevare il commercio cittadino. A lui le deleghe al Turismo, agli Eventi e al Centro storico; quest’ultima, come scrive sui social Apicella, sarà una sfida con l’obiettivo di valorizzare al massimo uno dei luoghi più importanti del territorio.

Le deleghe al Commercio, come quelle alla Sanità e alle Politiche sociali, sono state mantenute dal primo cittadino Mutalipassi, perché il momento è troppo delicato per cadere nuovamente in errore.