Agropoli: dietrofront Mutalipassi. Elvira Serra assessore

Colpo di scena nella formazione della nuova squadra amministrativa ad Agropoli. Sarà Elvira Serra ad entrare in giunta al posto di Maria Giovanna D’Arienzo. Il sindaco Roberto Mutalipassi ha cambiato completamente idea rispetto a quanto era stato previsto nel corso di una riunione di maggioranza tenutasi in settimana.

Le novità

Non sarà dunque la prima dei non eletti nelle fila del Pd, Alessia Astone, a far parte dell’esecutivo, bensì Elvira Serra che nel 2022 era candidata a sindaco proprio contro Mutalipassi.

Scenario diverso anche sul fronte del vicesindaco: Giuseppe Di Filippo non ricoprirà questo ruolo. Passa la linea del presidente del consiglio Franco Di Biasi. La delega andrà a Rosa Lampasona. Altra novità riguarda l’assessore Roberto Apicella che perde la delega al commercio.

Domani la prima giunta.

Queste le nuove deleghe:

Rosa Lampasona: Vicesindaco – Assessore con deleghe all’Ambiente, Qualità della vita e Transizione Ecologica

Elvira Serra: Assessore con deleghe a Politiche giovanili, famiglia, infanzia e Diritti degli animali

Giuseppe Di Filippo: Assessore con deleghe al Mare, Porto, Demanio e Patrimonio

Roberto Apicella: Assessore con deleghe a Turismo, Eventi e Centro storico

Emidio Cianciola: Assessore con deleghe a PNRR, Sviluppo economico, Visione territoriale