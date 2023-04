Nuova Assemblea del Forum dei Giovani di Giungano: ecco i nuovi eletti

Presso l’Aula Consiliare del Comune di Giungano, si è tenuta la riunione della nuova Assemblea del Forum dei Giovani.

La riunione è stata presieduta dal Sindaco Giuseppe Orlotti come da regolamento. Durante l’incontro, sono stati presi in considerazione i nuovi Consiglieri che fanno parte dell’Assemblea.

Elezione del Coordinatore e delle altre cariche sociali

In seguito, si è proceduto all’elezione del Coordinatore, risultando vincitore all’unanimità il Consigliere Simone Bilancieri. Successivamente, sono state nominate le altre cariche sociali e sono state assegnate le deleghe ai Consiglieri.

Composizione della nuova Assemblea

La nuova Assemblea è così composta: Eros Sodano come Vice Coordinatore e delegato alla lotta alla violenza, alla delinquenza e alle dipendenze; Maurizio Paolantonio come Segretario; Luca Coccoli come Delegato allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale; Barbara Francia come Delegata alla sanità, sessualità, formazione, educazione ed occupazione; Asia Mondelli come Delegata alla gestione delle pagine social; Valentina Paolantonio come Delegata allo sport e al tempo libero; Gloria Verdevalle come Delegata alla cultura, pari opportunità, discriminazione e diritti; Gildo Verdevalle.

Lavori in corso

La nuova Assemblea ha già iniziato a lavorare per organizzare i tanti eventi in programma.