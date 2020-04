Raccolta fondi per i presidi ospedalieri dell’area: importante l’impegno dei Forum giovanili

I Forum dei Giovani di Torchiara, Agropoli, Laureana, Capaccio Paestum si sono fatti portavoce del messaggio di raccolta fondi per i presidi ospedalieri dell’area e, con l’entusiasmo che i ragazzi riescono a trasmettere, stanno sollecitando le comunità di riferimento affinchè contribuiscano alla raccolta di somme urgenti per il contrasto al COVID-19. La raccolta è stata lanciata nei giorni scorsi dalla BCC Buccino Comuni Cilentani per potenziare gli ospedali del nostro territorio e per i quali ha già dato un importante contributo.

Prevenire il contagio, spiegare con il linguaggio giusto ai loro coetanei che rimanere a casa non ammette deroghe, che un sacrificio singolo contiene il propagarsi dell’infezione e che, non abbassare la guardia, significa potersi incontrare presto con nuove idee e progetti per il futuro sono messaggi da ripetere costantemente per creare nelle coscienze maggiore attenzione e consapevolezza dei rischi.

Il messaggio a chiare lettere è “RESTIAMO A CASA”. Siamo orgogliosi dei nostri giovani per la serietà e partecipazione dimostrata in questo particolare momento di bisogno della comunità. Grazie ragazzi per il vostro impegno, insieme creiamo un futuro migliore!