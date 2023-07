Notte Bianca a Marina di Camerota: un’esplosione di arte, musica e divertimento per una serata indimenticabile

Marina di Camerota si sta preparando ad ospitare un evento straordinario che attirerà l’attenzione di turisti e residenti provenienti da ogni angolo del territorio. La Notte Bianca, programmata per venerdì 28 luglio, promette di regalare un’esperienza indimenticabile grazie ad una serie di attività coinvolgenti che si svolgeranno nelle diverse zone del paese. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Camerota in collaborazione con l’ufficio turistico “La Perla del Cilento” ed è parte integrante del ricco calendario di eventi denominato “Estate inCamerota”, che mira a promuovere le bellezze e la vivacità della zona.

Il programma

La serata prenderà il via alle ore 19:00 in via Bolivar con una magnifica sfilata di moda curata da Michele Cusati e Mauro Lamanna. I mercatini dell’artigianato, che faranno da cornice all’evento, offriranno una vasta gamma di prodotti creativi e unici, permettendo ai visitatori di immergersi in un’atmosfera di creatività e scoprire pezzi unici e autentici.

A partire dalle ore 21:00, la piazza San Domenico diventerà il palcoscenico di uno spettacolo incantevole, grazie all’esibizione dell’Anima Leggera Duo, un concerto di musica dal vivo che allieterà i turisti con le sue melodie coinvolgenti. Le note si diffonderanno nell’aria, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.

Alle 22:00, la zona Sirene prenderà vita con il concerto del trio latino-americano Los Reales. Nel frattempo, gli artisti di strada, abili e creativi, si esibiranno tra la folla di turisti che affollerà il porto e il lungomare di Marina di Camerota, creando un’atmosfera di festa e allegria che coinvolgerà grandi e piccini.

Per i giovani, alle 23:30, arriverà il momento tanto atteso del dj-set, che si svolgerà tra il bar Bella Marina e La Marticana. Il talentuoso dj Leo-Lex di Papillon Events si esibirà con una selezione di brani coinvolgenti, che faranno ballare tutti i presenti fino a notte fonda. I ritmi coinvolgenti e l’energia travolgente della musica accompagneranno i partecipanti in un vortice di divertimento e spensieratezza.

Negozi aperti oltre la mezzanotte

In occasione della Notte Bianca, i negozi di Marina di Camerota straordinariamente resteranno aperti oltre la mezzanotte, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le eccellenze locali e fare acquisti in un’atmosfera vivace e unica. Sarà l’occasione perfetta per esplorare le boutique caratteristiche e le vetrine piene di prodotti unici, che rappresentano l’autentica identità di questa incantevole località.

Il commento

“Questa Notte Bianca promette di essere un evento memorabile e coinvolgente, offrendo a turisti e abitanti di Marina di Camerota un’esperienza indimenticabile. Invitiamo tutti a partecipare a questa serata straordinaria e a unirsi a noi per festeggiare l’estate in modo spettacolare”, dichiarano entusiasti gli organizzatori.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per vivere la magia e la bellezza di Marina di Camerota, immergendosi in un’atmosfera di festa, arte e spettacolo. Non resta che prepararsi per questa serata straordinaria e lasciarsi trasportare dalla gioia e dall’allegria che la Notte Bianca regalerà a tutti i partecipanti.